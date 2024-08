Die Übersiedlung in eine neue Filiale in der Kurstadt war nötig geworden, da der Standort in der Vöslauer Straße auch in Sachen E-Fahrzeug-Servisierung nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik war. Im ehemaligen Renault Autohaus Koinegg fand man einen leicht und rasch adaptierbaren Standort.



In nur kurzer Zeit entstand auf 1.250 Quadratmetern ein einladender Shop mit gut ausgestatteter Werkstätte und Reifenlager sowie ein großer Parkplatz für viele Kundinnen und Kunden. Wer sein Auto zum Service stehen lassen möchte, findet an der Station der Wiener Lokalbahnen "Leesdorf" und unweit der Südbahn-Station auch Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel.

„Die Umbauarbeiten gingen rasch und unkompliziert über die Bühne und das Kundenecho auf den neuen Standort war schon in den ersten Tagen sehr groß, sodass wir durchaus weitere neue Filialen in Österreich errichten möchten“, bekräftigten die Forstinger-Geschäftsführer Rudolf Bayer und Harald Chromy.