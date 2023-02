Der ÖAMTC betonte erneut, dass es, um die ehrgeizigen CO2-Ziele zu erreichen, nicht ausreichen wird, lediglich auf eine einzige Technologie zu setzen. Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung, hält dazu fest: "Derzeit sind in Österreich rund 5,1 Millionen Pkw zugelassen, davon knapp 86.000 Elektroautos. Deren Anzahl müsste bis 2030 auf rund 2,5 Millionen steigen, um das europäische CO2-Einsparungsziel von 55 Prozent zu erreichen.

"Davon sind aber selbst die optimistischsten Prognosen weit entfernt. Dazu bedarf es eines Bündels an Maßnahmen, etwa auch den massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Gleichzeitig hätten wir über nachhaltig erzeugte Kraftstoffe, insbesondere synthetische E-Fuels, eine Möglichkeit, die Bestandsflotte weitgehend CO2-neutral zu betreiben", erklärt Wiesinger.

In die gleiche Kerbe schlägt der ARBÖ. Die Erreichung der Klimaziele könne nur gelingen, wenn alle Einsparungsmöglichkeiten ausgeschöpft würden, so der Autofahrerclub. Stattdessen würde sich der Vorschlag des Europäischen Parlaments aber alleinig auf die Bevorzugung von Autos mit Elektroantrieben stützen und indem keine Fahrzeuge mehr zugelassen werden dürfen, die Emissionen ausstoßen. Selbst der Einsatz von synthetischen Treibstoffen und Biotreibstoffe solle ab 2035 nicht mehr vorgesehen sein, so die Kritik.

"Im Sinne eines wirkungsvollen und nachhaltigen Umweltschutzes fordern wir

Technologieoffenheit. Die E-Mobilität ist zweifelsohne ein wichtiger Pfeiler für

umweltfreundliche Mobilität, sie darf aber nicht alternativlos werden. Wir müssen vermeiden,

in eine technologische Sackgasse einzubiegen“, betont ARBÖ-Pressesprecher Sebastian Obrecht.