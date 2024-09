Das traditionsreiche Familienunternehmen Silbergasser wurde 1927 als „mechanische Werkstätte“ am Standort Wels durch Alois Silbergasser gegründet. Daraus entwickelte sich im Verlauf der Jahre ein namhafter und autorisierter Servicepartner für Mercedes- Benz PKW und Nfz. 1975 wurde das Reparaturwerk in Gunskirchen in Betrieb genommen. Heute zählt das Traditionsunternehmen knapp 70 Mitarbeiter/innen und ist im Kundendienst Geschäft bestens etabliert.

Neben Mercedes-Benz PKW, Transporter und LKW, werden auch smart, FUSO Canter und Unimog Modelle am Standort in Gunskirchen professionell gewartet, serviciert und repariert. Außerdem verfügt das Unternehmen über einen eigenen Ersatzteil- und Zubehörverkauf für Mercedes-Benz Kraftfahrzeuge.