Mit einem großen Fest am 7. Mai wird der 6. Ebner-Standort feierlich eröffnet. Am ehemaligen Toyota Frey Gelände in der Stadionstraße 17 in Wiener Neustadt wird nach umfangreichen Renovierungsarbeiten sowohl der Vertrieb der Marke Toyota wieder aufgenommen, als auch eine moderne Fachwerkstätte mit Spenglerei und Lackiererei für alle Marken in Betrieb genommen. Die Gäste des Eröffnungsfests erwartet ein umfangreiches Programm mit Live-Musik, Unterhaltung und Tomobola. Hauptpreis ein Toyota Aygo X im Wert von € 18.000.