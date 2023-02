Ein Auto abonnieren, statt es zu kaufen – das können sich in Deutschland immer mehr Autofahrende vorstellen. Das zeigt eine aktuelle, repräsentative Umfrage unter 1.001 Autohaltern, die das Marktforschungsinstitut Innofact im September im Auftrag von AutoScout24 durchgeführt hat. Demnach kommt ein Auto-Abo als Alternative zum klassischen Autokauf für jeden dritten Autobesitzer in Frage. Aus der Umfrage geht zudem hervor, was den Autohaltern besonders wichtig wäre, wenn sie sich für ein Auto-Abo entschieden. Vor allem günstige Monatsraten sind demnach von Bedeutung, aber auch eine problemlose Rückgabe des Fahrzeugs und die Übernahme der Wartung des Autos durch den Anbieter.



Ein Auto mit allen Services abonnieren statt es als Eigentum zu besitzen – das ist die Idee des Auto-Abos. Hierbei wird das entsprechende Fahrzeug in der Regel für Zeiträume von sechs Monaten bis zu zwei Jahren zur Verfügung gestellt und anschließend wieder zurückgegeben. Ein Auto-Abo funktioniert dabei wie ein All-inclusive-Tarif, denn je nach Vertrag sind die meisten Nebenkosten mit der Rate bereits abgedeckt. Die Abonnentinnen müssen neben den Monatsraten somit lediglich den Sprit bzw. den Strom zusätzlich bezahlen.

Laut aktueller AutoScout24-Umfrage kommt ein solches Rundum-Sorglos-Paket bei den Autofahrenden gut an: Auch wenn die Mehrheit mit 66 Prozent lieber am klassischen Besitzmodell festhalten will – 34 Prozent der Befragten sind aufgeschlossen und geben an, dass ein Auto-Abo für sie in Frage käme bzw. dass sie bereits ein Auto-Abo nutzen. Vor allem für männliche und jüngere Fahrende ist das Auto-Abo eine Option. So kommt es für 38 Prozent der Männer in Frage, aber nur für 30 Prozent der Frauen. Und während die Idee des Auto-Abos 38 Prozent der Fahrenden bis 49 Jahren begeistert, können sich nur 28 Prozent der Autohalter ab 50 vorstellen, ein Auto nicht als Eigentum in der Garage stehen zu haben.