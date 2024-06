„Wir freuen uns, dass ab sofort das Laden und Tanken von Fahrzeugen mit einer einzigen Karte möglich ist. Diese zukunftsweisende Partnerschaft mit Austrocard markiert einen wichtigen Meilenstein in unserem Bestreben, die Elektromobilität in Österreich und darüber hinaus voranzutreiben“, so Hauke Hinrichs, CEO von SMATRICS. Die bekannte Austrocard wird damit aufgewertet: Ab sofort ermöglicht diese nicht nur das Tanken von traditionellen Kraftstoffen, sondern auch das bequeme Laden von Elektrofahrzeugen im öffentlichen SMATRICS Ladenetz. Durch die Erweiterung der Kartenfunktion haben nun 60.000 Austrocard Kund:innen seit 30. April 2024 die Möglichkeit, ihre elektrisch betriebenen Fahrzeuge an 16.000 Ladepunkten in ganz Österreich zu laden. In Europa stehen via Roaming rund 160.000 Ladepunkte, die mit der Austrocard genutzt werden können, zur Verfügung.