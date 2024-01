Die AMAG Austria Metall AG kann sich zu Jahresbeginn über einen Großauftrag freuen. Der Ranshofener Aluminiumkonzern habe einen mehrjährigen Vertrag mit Audi unterzeichnet, teilte das oberösterreichische Unternehmen in einer Aussendung mit. Es handle sich um den bisher größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte des Aluminiumkonzerns, der die Versorgung des deutschen Automobilherstellers mit Premium-Aluminium sicherstelle.

Zum Volumen machte die AMAG keine Angaben. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren wurde etwa ein Auftrag der deutschen Ruag Aerostructures in Höhe von rund 100 Millionen Euro bekannt.

Im Rahmen des Vertrages liefere die AMAG künftig Aluminium in Bändern, das für Außenhaut- und Infrastrukturbauteile der Audi-Modelle benötigt werde, teilte der Alu-Konzern weiters mit. Die erste Verarbeitung des Materials erfolgt im Audi Werk in Györ in Ungarn. Dort wird bereits seit Jahren im Rahmen einer Vereinbarung der anfallende Aluminiumschrott gesammelt und in Ranshofen wieder recycelt.

"Dieser Auftrag ist ein wesentlicher Meilenstein in der Umsetzung unserer Automobil-Strategie mit Schwerpunkt auf hochqualitative, innovative und nachhaltige Spezialprodukte", merkte Helmut Kaufmann, seit Jahresbeginn Technikvorstand und Vorstandsvorsitzender der AMAG an.

(APA/red.)