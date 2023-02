Wachsende Bedenken hinsichtlich des Klimawandels haben Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt von CSR-Strategien auf der ganzen Welt gerückt. Der Klimanotstand ist weiterhin von großer Bedeutung, und Arval ist in der Position, positive Veränderungen in Richtung nachhaltiger Mobilität voranzutreiben und sich aktiv an der Bekämpfung des Klimawandels zu beteiligen. Die wichtigsten CSR-Ziele von Arval sind im Strategieplan "Arval Beyond" verankert mit einem nach oben korrigierten Ziel für 2025: statt 500.000 sollen 700.000 elektrifizierte Fahrzeuge in der Flotte sein – das entspricht 35 Prozent der weltweiten Flotte.

Das Projekt startete 2021 in jenen acht Ländern, in denen Arval die meisten E-Fahrzeuge ausgeliefert hat: Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Polen, Spanien und das Vereinigte Königreich. So konnten bis Ende 2021 bereits mehr als 97.000 Bäume gepflanzt werden. Bis Ende 2025 plant Arval weltweit mehr als 700.000 Bäume zu finanzieren.