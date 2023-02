ARN ist ein Netzwerk zertifizierter Werkstattpartner für Karosserie, Lack und mehr. Es umfasst derzeit rund neunzig selbständige Betriebe in ganz Österreich, für die und für deren Kunden der Systemlieferant Axalta in Guntramsdorf bei Wien innovative Dienstleistungen für professionelles Schadenmanagement entwickelt. Allen voran das User-Interface RepScore.net, das sich an Flottenverantwortliche richtet.