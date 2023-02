Corporate Benefits, ein europäischer Anbieter von Mitarbeiter-Rabattprogrammen, stellt mittels lokaler, webbasierter Portale, bietet eine breite Auswahl an Mitarbeiterangeboten an. Derzeit werden so mehr als 12.800 Unternehmen und 8,2 Millionen registrierte Nutzer gezählt. Eine Reihe von Neu- und Gebrauchtwagenmodellen inklusive umfassenden Service-Paketen sind für Mitarbeiter zu ermäßigten Raten oder im Rahmen von Sonderangeboten erhältlich. Alle Angebote umfassen Technik-Service, Reifen-Service, Road Assistance, Versicherung und Zulassung und sind mit flexiblen Laufzeiten und -leistungen erhältlich. Der Leasingvertrag wird von ALD Automotive über die gesamte Vertragslaufzeit betreut.



Mit diesen Angeboten, die oft als sogenannte "Mitarbeiter-Mobilitätsmodelle" bezeichnet werden, können Unternehmen die Vorteile eines Dienstwagens auf alle Mitarbeiter ausweiten und gleichzeitig die Beteiligung an der Umsetzung und die Einbindung in den Vertragsprozess auf ein Minimum begrenzen. Mitarbeiterangebote unterstützen Unternehmen aller Größen bei der Motivation ihrer Mitarbeiter, indem sie Zugang zu hochwertigen Produkten und Leistungen von angesehenen Herstellern und Marken anbieten. So können sie zur Mitarbeiterwerbung und -bindung nahezu zum Nulltarif beitragen. Ab sofort stehen die Mitarbeiter-Mobilitätsmodelle in Belgien, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Österreich zur Verfügung.