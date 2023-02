Der rein elektrische MINI Cooper SE verzeichnet ebenfalls hohe Wachstumsraten und ist eine wichtige Säule im vollelektrischen Modellportfolio der BMW Group. Das Unternehmen befindet sich damit auf gutem Weg, den Absatz vollelektrischer Fahrzeuge für das Jahr 2022 zu verdoppeln. Nachdem in der ersten Jahreshälfte Versorgungsengpässe und der Krieg in der Ukraine zu einem Rückgang der Auslieferungen geführt haben, liegt der Absatz der BMW Group mit 587.795 verkauften Fahrzeugen im dritten Quartal auf Vorjahresniveau (-0,9%). Das Unternehmen hat im Zeitraum von Januar bis September 1.747.889 Fahr­zeuge der Marken BMW, MINI und Rolls-Royce abgesetzt. Im Monat September konnte die BMW Group mit 210.543 Auslieferungen an Kunden ein Absatzplus von 6,6 Prozent erzielen. Auf Gesamtjahressicht 2022 bestätigt die BMW Group ihre Prognose, ein Absatzniveau leicht unter Vorjahr zu erzielen.