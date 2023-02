Der 111. Gady Markt wird aufgrund der aktuellen Corona-Situation für den 10. und 11. September 2022 angesetzt. Das Fest findet traditioneller Weise jeden Frühling und Herbst in der Unternehmenszentrale in Lebring statt.

Für den Start in die Frühlingssaison ruft das Unternehmen dennoch die "Gady Family Aktionswoche" aus. In allen Gady Family-Standorten und auf der Unternehmenswebseite gibt es von 12. bis 19. März Sonderangebote. Im Fokus stehen Gady Landmaschinen, landwirtschaftliche Gebrauchtgeräte und Gutscheinaktionen mit bis zu 500 Euro bei Pkw-Neuwagenbestellungen bei MINI, BMW und Opel.



Am 14. und 15. März sind nach Voranmeldung behördlich vorgeschriebene Überprüfungen für Feldspritzen und Granulatstreugeräte möglich. Landwirte profitieren von der modernen Diagnosetechnik der neuen Landmaschinen-Werkstatt in Lebring.

Am 16. und 17. März gibt es für interessierte BMW Fans von 16:00 bis 19:00 Uhr zudem in allen Gady BMW-Standorten die Möglichkeit, die drei neuen BMW Modelle BMW i4, BMW 2er Active Tourer und BMW 2er Coupé – mit kulinarischer Begleitung - zu besichtigen.