Im August 1968 begann Dacia mit der Montage seines allerersten Fahrzeugs, des Dacia 1100. Im darauffolgenden Jahr brachte das bekannte Modell Dacia 1300 eine ganze Familie von Ablegern hervor (Limousine, Kombi, Sportcoupé, Nutzfahrzeuge). Er wurde 35 Jahre lang produziert und hat die rumänische Autolandschaft stark geprägt.



Mit der Übernahme der Marke durch die Renault Group im Jahr 1999 wurde ein neues Kapitel in der Geschichte von Dacia aufgeschlagen. Denn mit der Einführung des Logan (Kompaktklasse) im Jahr 2004 wurde Dacia zu einem international ausgerichteten Hersteller, und das Verkaufstempo beschleunigte sich. Ab 2005 eröffnete Dacia eine Produktionslinie außerhalb Rumäniens, im Somaca-Werk in Casablanca (Marokko).



Die Diversifizierung der Modellpalette (Sandero, Duster, Logan …) und ihre unmittelbaren Erfolge machten eine nachhaltige Erweiterung der Produktionskapazitäten notwendig: So weihte man im Jahr 2012 brandneuen Fabrik in der Hafenstadt Tanger (Marokko) ein, eröffnete eine Produktionslinie in Oran (Algerien) im Jahr 2016, die ausschließlich für den Bedarf des algerischen Marktes bestimmt ist, und begann mit der Produktion des Spring, Dacias erstem 100%igen Elektrofahrzeug, im Werk Shyian in China ab 2020. Dacia-Fahrzeuge werden heute in 44 Ländern verkauft, hauptsächlich in Europa und im Mittelmeerraum.