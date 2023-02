Ist vollautonomes Fahren nur Science-Fiction und Träumerei wird diese bald Teil unseres Alltags? Was ist heute schon Realität, woran wird geforscht und wann werden wir – wenn überhaupt – fahrerlose Autos im großen Stil auf öffentlichen Straßen sehen?

Gerhard Greiner ist Geschäftsführer der ALP.Lab, die auch das Management der gleichnamigen österreichischen Testregion für autonomes Fahren innehat. In seiner Keynote mit dem Titel „Auf dem Weg zum selbstfahrenden Automobil?“ spricht er über marktreife Sicherheits- und Assistenzsysteme, sowie über Forschung und Entwicklung von Zukunftstechnologien.

Nik Widmann, Geschäftsführer von Prisma Solutions, referiert über die Automatisierungsmöglichkeiten im öffentlichen Verkehr und die Forschungsergebnisse des österreichischen Leitprojekts Digibus Austria. Im Rahmen des Digibus-Projekts unter der Leitung von Salzburg Research wurden Feldversuche mit unterschiedlichen Modellen autonom fahrender Shuttle-Busse in der Gemeinde Koppl im Flachgau unternommen. Dabei wurden die Potenziale und die Praxistauglichkeit von selbstfahrenden Personentransportern und deren mögliche Einbindung in einen Verkehrsverbund im realen Einsatz untersucht. Armin Humer von DB Schenker berichtet über den geplanten Einsatz eines selbstfahrenden Transportshuttles auf öffentlicher Straße in Oberösterreich.

https://youtu.be/n2zv8P45Fio

Das Team von WEKA Automotive bedankt sich bei allen Vortragenden und Sponsoren – KIA, LeasePlan und Porsche Bank – für die großzügige Unterstützung der Austrian Automotive Business Weeks.