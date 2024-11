Zusammen mit dem Flaggschiff Outlander PHEV bilden die neuen SUVs das Rückgrat einer elektrifizierten SUV-Modellpalette. Mit Ende 2025 wird diese Palette laut Mitsubishi Motors hochmoderne vollelektrische (BEV), Plug-in-Hybrid- (PHEV) und Hybrid-Antriebe (HEV) umfassen, die mit fortschrittlichen Fahrassistenzsystemen (ADAS) und Google Built-in für klassenführende Konnektivität ausgestattet sind. Beide neuen SUVs werden in Zusammenarbeit mit der Allianz hergestellt.



„Mit dieser dualen Herangehensweise an Europas größtes (C-SUV-)Segment werden wir eine vollständige Palette elektrifizierter Antriebsstränge anbieten, welche die Kundenanforderungen auf dem Markt optimal abdeckt“, sagt Frank Krol, Präsident und CEO von Mitsubishi Motors Europe. „Zusammen mit dem Angebot an ADAS-Technologien und der integrierten Google-Konnektivität wird Mitsubishi Motors einen weiteren Schritt in Richtung Mobilität der Zukunft machen.“