Nachdem der MG Cyberster in diesem Jahr bereits auf dem Goodwood Festival of Speed im Mittelpunkt stand, gibt MG Motor Austria nun die Österreich-Preise für den vollelektrischen Roadster bekannt und verspricht die ersten Auslieferungen noch für Ende 2024. Der heckgetriebene MG Cyberster Trophy ist ab € 54.590,- erhältlich und wird, wie alle MG-Modelle, von einer umfassenden 7-Jahre bzw. 150.000 km Garantie begleitet. Den GT bekommt man zu einem Einstiegspreis ab € 62.590,-.



Mit charakteristischen, sich automatisch öffnenden Scherentüren, die von Carl Gotham und seinem MG Design-Team in London entworfen wurden, sowie einem vollelektrischen Stoffverdeck, das sich laut Hersteller in nur 15 Sekunden bei Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h öffnen oder schließen lassen soll, verspricht der heckgetriebene MG Cyberster Trophy ein besonderes Fahrerlebnis. „Der markante, vollelektrische Roadster verspricht genauso aufregend zu werden, wie die MG-Sportwagen der Vergangenheit", so MG Advanced Design Director Gotham.