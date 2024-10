Wie es heißt, wird die Cross-Variante in einer exklusiven Außenfarbe – Amazonas Green Matte - sowie in fünf speziell für den Inster verfügbaren Farben angeboten, von denen einige mit einer 2-Ton Lackierung in schwarz kombinierbar sind. Auch im Innenraum wird der Inster Cross eine besondere Farb- und Ausstattungskombination bieten: grauer Stoff mit gelben Akzenten, die auch in die Armaturenlandschaft eingearbeitet wurden. Apropos Innenraum: Dort können laut Hersteller alle Sitze zu einer ebenen Fläche umgeklappt werden. Die 50:50 geteilten Sitze in der zweiten Reihe lassen sich längsverschieben und ebenso umklappen.

Wie schon das Grundmodell wird auch der Inster Cross serienmäßig mit einer Reihe von Ausstattungsmerkmalen versehen sein. Hyundai verspricht neben einer rein elektrischen Reichweite von bis zu 360 Kilometern, dass das Modell in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden kann. Der Inster soll außerdem ein umfangreiches Sicherheits-Paket bieten, darunter Features wie der Autobahnassistent 1.5 (HDA 1.5), ein Abstandstempomat und der Notbremsassistent 1.5 (FCA 1.5).