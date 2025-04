Generell möchte DS Automobiles mit dem DS N°8 mehrere komplett tierfreie Optionen bieten. In der Ausstattungsversion ÉTOILE ist das SUV-Coupé mit einem speziellen "Alcantara" ausgestattet, das zu 68 Prozent aus recyceltem Material bestehen soll. Das vollnarbige Nappaleder, aus dem die Sitzbezüge mit neu gestalteten Armbandmuster gefertigt sind, wird dem Hersteller zufolge nach einem traditionellen Verfahren mit Wirkstoffen aus Olivenblättern gegerbt, die ungiftig und vollständig biologisch abbaubar sein sollen. Textilien, Teppiche und Fußmatten sollen zu einem großen Teil aus Recycling-Materialien bestehen. Der Ersatz von Chrom durch Lack, gebürstetes Aluminium oder Edelstahl ist ebenfalls Teil dieses Nachhaltigkeitskonzepts.

Soundsystem, Lüftungsschlitze und Ambientebeleuchtung sind nahtlos in die Armaturentafel integriert. Geprägte Clous-de-Paris-Einsätze (eine Form der Oberflächengravur) am Lenkrad und an den Lüftungsdüsen, Perlenstickerei an der Armaturentafel und an den Armlehnen sowie Nappaleder-Sitzbezüge mit der Struktur eines Uhrenarmbands sollen für elegantes Ambiente sorgen. Vertikale Innenleuchten, die an das Tagfahrlicht des Außenbereichs erinnern sollen, illuminieren die Enden der Armaturentafel und markieren die Position der Türgriffe.

Das zentrale Instrumentendisplay weist eine Bildschirmdiagonale von 10,25 Zoll (26 cm) auf. Der Bildschirm des Multimediasystems in der Mitte der Armaturentafel misst 16 Zoll (41 cm) in der Diagonale. Die vorderen Sitze verfügen über integrierte Kopfstützen sowie über Massage-, Kühl- und Heizfunktion. Als Besonderheit beschreibt der Hersteller die zusätzlichen Luftausströmer im Nackenbereich. Mit der Hintergrundbeleuchtung wollte DS Automobiles den Blick in die Galaxie imitieren. Die Audioanlage verfügt als Standard über acht, beziehungsweise mit dem neuentwickelten System Electra 3D von FOCAL über 14 Lautsprecher.