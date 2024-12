Mit Beginn des neuen Jahres übernimmt Cédric Borremans die Geschäftsführung der Toyota Austria GmbH und verantwortet die Marken Toyota und Lexus in Österreich. Borremans ist als ausgewiesener Vertriebsplanungs- und Marketingexperte seit 2003 in verschiedenen Positionen für Toyota Motor Europe tätig. Seit 2019 verantwortete er als Head of Olympic/ Paralympic bei Toyota Motor Europe die gesamte Organisation für die Olympischen & Paralympischen Spiele in Paris 2024.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und das tolle Team von Toyota in Österreich“, sagt der 48-Jährige und erklärt weiter: „Toyota besitzt in Österreich nach wie vor ein enormes Potenzial und ich möchte die Erfolgsgeschichte, die meine Vorgänger eingeschlagen haben, weiterführen. Gemeinsam mit den motivierten Händlern werden wir Toyota weiterhin stärken und nachhaltig im Markt positionieren.“