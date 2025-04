„Wir danken Astrid Pillinger für die langjährige sehr professionelle Tätigkeit als Pressesprecherin für Suzuki Austria. Sie hat in dieser Zeit die Pressestelle aufgebaut und wurde zu einer geschätzten Ansprechstelle für alle Motorjournalisten in Österreich. Ich bin sicher, dass mit Barbara Thun-Hohenstein diese Arbeit in kompetenter Weise weitergeführt werden wird", kommentiert Roland Pfeiffenberger, MBA (Managing Director SUZUKI AUSTRIA), den personellen Wechsel.