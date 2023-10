Die Beschäftigung mit dem Thema individuelle Mobilität begleitet Petzner schon seit jeher. Heute kann der zweifache Familienvater auf eine langjährige Berufserfahrung in der Automobilindustrie zurückblicken.

"In den vergangenen Jahren habe ich Positionen im After Sales, im Produkt- und Preismanagement oder in der Marketingkommunikation verantwortet. In den letzten Jahren konnte ich mein Wissen in der Branche als Verkaufs- und Vertriebsleiter vertiefen. Ich bin zudem mit dem Filialgeschäft bestens vertraut und kenne auch die Herausforderungen in der Marktbearbeitung", sagt der 47-Jährige.

Petzner folgt auf Philipp Janout, der sich im Konzern neuen Aufgaben widmet. In seiner neuen Funktion berichtet Petzner direkt an Thomas Papez, Managing Director bei der BestDrive Austria GmbH.