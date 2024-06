Eduardo Ramírez wird das Hyundai Design Europe Center leiten und Hyundais Design-Wettbewerbsfähigkeit in der sich schnell verändernden globalen Automobilindustrie stärken, um „kundenorientierte Design-Innovation“ zu bieten, die Hyundai von anderen Marktteilnehmern unterscheiden soll. Er ist seit Juni 2024 im Amt.

Ramírez kann eine lange Karriere vorweisen. Nach seinem Abschluss an der Coventry University und dem Royal College of Art begann er seine berufliche Laufbahn als Designer bei Audi und in späterer Folge bei General Motors. 2007 kam er zu Hyundai und war im europäischen Design Center in Europa für wichtige Designprojekte, wie den i10, den KONA, den BAYON und SANTA FE verantwortlich.