Seit dem 01.06.2023 ist Stefan Hofer an der CFO Position der BMW Group Zentral- und Südosteuropa. Er tritt damit die Nachfolge von Anita Tonini an, die mit 31.05.2023 in den Ruhestand tritt.



Der 54-Jährige hat einen Abschluss in Handelswissenschaften von der Wirtschaftsuniversität Wien und ist seit 2001 bei der BMW Group beschäftigt.



Stefan Hofer blickt auf eine langjährige Erfahrung als CFO zurück, zunächst als CFO von BMW Belgien und Luxemburg und anschließend von BMW Frankreich. 2014 bis 2019 bekleidete er die Position des Vice President Organisational Development Sales and Marketing Automobile und Motorräder inne. Zuletzt war Stefan Hofer als CFO von BMW Italien tätig.