„Mit Martin Sander gewinnen wir einen erfahrenen Vertriebsexperten, eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit jahrelanger Erfahrung in der Automobilindustrie und im Volkswagen Konzern." So spricht Volkswagen CEO Thomas Schäfer über den neuen Vorstand, der ab Juli 2024 seine Position für den Bereich Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen PKW einnehmen wird.

Zuletzt war Sander Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH sowie General Manager Ford Model e für Ford of Europe. Seine Verantwortungsbereiche waren dort die Entwicklung der Elektrofahrzeuge sowie die Entwicklung von Software und Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge für Ford in Europa.

Auch davor gab es zahlreiche Karriereschritte, Martin Sander ist bereits 25 Jahre in der Automobilindustrie tätig. Bei der Audi AG hatte er eine Reihe unterschiedlicher Führungspositionen in Nordamerika und Europa inne. Unter anderem agierte er als Senior Vice President of Sales für Europa, Deutschland, Amerika und UK. Der gebürtige Hildesheimer schloss ein Maschinenbau-Studium an der Technischen Universität Braunschweig als Diplom-Ingenieur (TU) ab.