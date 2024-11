Sie sind nach vielen Jahren im Marketing auf die Geschäftsführer-Ebene gewechselt. Eine komplett neue Aufgabe – was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?

Nach fast 20 Jahren in der Automobilbranche in den verschiedensten Positionen - vor allem in Marketing und Sales - war es für mich an der Zeit, den nächsten Schritt in Richtung Gesamtverantwortung zu setzen. Als das Angebot kam, Opel in Österreich zu führen, war es daher sehr interessant.

Die Marke verfolgt eine spannende Plattform- und Produktstrategie, sie ist international wieder im Aufschwung und jetzt gilt es, sie auch in Österreich weiter voranzubringen.

Nach Brigitte Kroll-Thaller ist nach langer Zeit endlich wieder eine Frau an der Spitze von Opel. Ich will es nicht zum Genderthema machen. Mich interessiert prinzipiell die Sicht einer Frau, welche Eigenschaften wichtig sind, um in dieser Position Erfolg zu haben?

Im Prinzip ist es wichtig, unabhängig vom Geschlecht, dass man seine Verantwortung ernst nimmt, über den Tellerrand schaut und mit Handschlagqualität und Authentizität an die Sache heran geht. Mein Anspruch war in jeder meiner bisherigen Positionen, meinen Job so gut wie möglich zu machen und darüber hinaus auch Themen in anderen Bereichen voranzutreiben.