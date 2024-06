Änderungen beim Flottenmanagement von Kia Austria: Seit Mitte Mai gibt es mit Thomas Suchy einen neuen Sales Manager im Bereich Fleet & Used Car. Seine Position umfasst die Steuerung sowie Planung des Flottengeschäfts, der EV-Geschäftsstrategie und das Gebrauchtwagengeschäft und ist bei Kia Austria im Sales Management eingebettet. Auch die Organisation des firmeneigenen Fuhrparks fällt in seinen Aufgabenbereich.



Nach langjähriger Tätigkeit im Autohandel freut sich Thomas Suchy über die neue Aufgabe bei einem Markenimporteur. „Aus meiner beruflichen Vergangenheit kenne ich viele Marken, bei Kia haben mich vor allem das Design und die strategische Ausrichtung des Konzerns auf Zukunftsthemen wie EVs, elektrische Nutzfahrzeuge und umfassende Mobilitätsangebote überzeugt", so der 46-jährige Wiener.