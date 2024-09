Ab 1. Oktober 2024 übernimmt Harald Hölzl die Rolle des Managing Director bei Kia Austria. Der 48-jährige Salzburger blickt auf 22 Jahre Erfahrung innerhalb der BMW Group zurück. Nach vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen bei der BMW Group Austria war Hölzl in den letzten zehn Jahren international in leitenden Funktionen tätig.

Er war als Head of Brand, Product & Pricing verantwortlich für die zwölf Märkte der Region Zentral- und Südosteuropa, Managing Director der BMW Group in Tschechien, CEO der BMW Asia Technologies Malaysia sowie Managing Director der BMW Group Malaysia. Seit 2021 leitete er schließlich die Standorte der BMW Group Niederlassung in Wien und konnte dabei zusätzlich wertvolle Einblicke im Einzelhandel gewinnen.