Cole ist seit Juli 2020 Präsident und CEO von HME. Zuvor war er zwei Jahre lang Präsident von Kia America, mehr als fünf Jahre lang Chief Operating Officer von Kia Europe und drei Jahre lang Managing Director von Kia UK. Während seiner Zeit bei HME spielte Cole eine entscheidende Rolle beim Ausbau der Präsenz von Hyundai in Europa.



„Michael Cole hat in seinen 15 Jahren bei der Hyundai Motor Group einen wichtigen Beitrag geleistet. Wir alle sind Michael Cole für seine herausragende Führung dankbar, mit der er das Wachstum von Hyundai in ganz Europa vorangetrieben hat“, betont Jose Munoz, Präsident und Global Chief Operating Officer der Hyundai Motor Company



Im Rückblick auf seine Zeit bei der Hyundai Motor Group sagte Cole: „Nach mehr als 40 Jahren in der Automobilindustrie ist es nun an der Zeit, nach Großbritannien zurückzukehren, um bei meiner Familie zu sein und das Leben außerhalb der Arbeit zu genießen. Ich hatte das unglaubliche Glück, eine Karriere in einer so dynamischen Branche zu machen und in den letzten 15 Jahren bei der Hyundai Motor Group zu arbeiten.“