Fabian Halft übernimmt ab Mai 2023 als Direktor in der Ford DACH-Organisation die Leitung des Marketings für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der 43-Jährige verantwortet in dieser Region die Neupositionierung der Marke in Richtung Adventurous Spirit. Halft folgt auf Olaf Hansen, der ab Mai 2023 als Director Vehicle Personalization in die Ford Europa Zentrale wechselt.

Besonderes Augenmerk liegt bei Halfts künftigem Aufgaben in der Produkteinführung des neuen vollelektrischen Ford Explorer, der ab Ende des Jahres in Köln vom Band laufen soll.

Halft studierte nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Siegen. Er startete im April 2020 als Direktor Pkw-Strategie bei Ford Europa, bevor er im Januar 2022 als Direktor die Leitung des Pkw Business Office übernahm. In diesen Funktionen leitete er die Neuausrichtung der Marke ein, forcierte die Elektrifizierungsstrategie von Ford in Europa und begleitete den Aufbau der neuen Geschäftseinheiten Ford Blue und Model e. Zuvor war er als Principal bei der Boston Consulting Group im Bereich Automotive in Köln und Detroit/USA tätig.