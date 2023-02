Florian Löschenberger wurde 1980 in Salzburg geboren und studierte Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien mit Schwerpunkt auf Transportwirtschaft und Logistik und internationalen Studienaufenthalten an der Asian University of Science and Technology und der Kyiv National Economic University. Ab 2012 war er als Betriebsleiter bei Blaguss, wo er die Tochtergesellschaften in Ungarn und der Slowakei restrukturierte und die Implementierung eines neuen IT-Systems zur Busdisposition leitete. Ab 2013 begleitete er bei Dr. Richard den europäischen Markteintritt von Flixbus sowie die internationale und nationale Routenplanung mit Verantwortung für mehrere Tochterunternehmen im In-und Ausland.



2017 führte er als Country Director Bolt (damals Taxify) in Österreich ein und erlangte mit dem europäischen Ride- Sharing-Unternehmen binnen eines Jahres die Marktführerschaft. Zuletzt war Löschenberger als Regional General Manager in Österreich, Deutschland und der Schweiz für das finnische Mobility-as-a-Service-Pionierunternehmen MaaS Global tätig, das mit der Whim-App die intermodale Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel ermöglicht. Das Ziel seiner neuen Arbeit für Smartmove fasst Löschenberger so zusammen: „Lieferengpässe, steigende Kosten und Klimabewusstsein erfordern intelligente Mobilitätslösungen, die den Ansprüchen der Wirtschaft gerecht werden. Smartmove macht bestehende Ressourcen gewinnbringend nutzbar, um die Mobilitätsleistung bei bestehender Flottengröße deutlich zu erhöhen.“