Cameron Clayton wird am 19. April 2022 von Johan Birgersson die Rolle des CEO der EasyPark Group übernehmen. Birgersson wird weiter als Senior Advisor für den Verwaltungsrat tätig sein. Cameron Clayton verfügt über langjährige Erfahrung in der Tech-Branche und in der Führung weltweiter Organisationen, zuletzt als CEO von „The Weather Company“, das ist der weltweit größte private Wetterdienstleister. Er war für den Aufbau von weather.com zu einer der Top-10-Websites der Welt verantwortlich und führte das Unternehmen zu einer Partnerschaft mit Apple und Android. Dadurch wurde die Wetter-App die am drittmeisten heruntergeladene App der Welt. Darüber hinaus war Cameron Clayton General Manager des Partner-Ökosystems von IBM und half erfolgreich dabei, die Integration von Red Hat in den Red Hat Marketplace zu leiten.



„Es war mir eine Ehre und eine fantastische Zeit in meinem Leben, die EasyPark Group zu leiten. Ich habe ein schwedisches Start-up zu dem gemacht, was es heute ist – ein weltweit marktführendes Technologieunternehmen. Der Rücktritt ist mir nicht leichtgefallen, aber diese zukünftige Aufgabe erfordert eine langfristige Planung. Ich habe meinen Traum verwirklicht, EasyPark von Skandinavien aus in über 20 europäische Länder, letztes Jahr nach Großbritannien und über den Atlantik in die USA zu bringen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die diese Teamleistung möglich gemacht haben. Und ich bin überzeugt, dass unser Team bereit und fähig ist, das nächste Kapitel der erfolgreichen weltweiten Wachstumsreise von EasyPark anzugehen", resümiert Johan Birgersson.