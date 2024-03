Petzner absolvierte das Betriebswirtschaftsstudium an der Alpe Adria Universität in Klagenfurt sowie das Automotive Professional MBA Studium an der TU Wien und TU Bratislava, bevor er 3 Jahre bei der Ford Motor Company im After Sales Marketing sowie im Gebietsmanagement und folglich 19 Jahre bei Kia Österreich in verschiedenen leitenden Positionen, die letzten 4 Jahre als General Manager Sales & Business Planning, tätig war. Seit September 2023 hatte er die Position Head of Sales bei BestDrive by Continental inne, wo er u.a. die Neuaufstellung der B2B Verkaufsorganisation vorantrieb sowie neue Prozesse sowie Richtlinien einführte.