Bernd Zierhut absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften, lebt in Linz und begann 1987 seine Berufskarriere bei Mobil Oil Austria AG. Nach verschiedenen Stationen wechselte er 2001 von der BP Europe SE als Geschäftsführer zur Doppler Energie GmbH. Die in Wels ansässige Doppler-Gruppe ist der größte private Betreiber von Tankstellen in Österreich. Sie betreibt rund 200 Stationen unter den Marken Turmöl, Turmöl quick und BP.

Im Jahr 2010 wurde er in den Vorstand der Doppler Beteiligungs GmbH berufen. Die Geschäftstätigkeit gliederte sich in die Verwaltung von Liegenschaften, dem Handel mit Gasen und in einen Mineralölbereich. Dieser wurde im Jahr 2023 an Orlen Polska verkauft. Das Tankstellennetz und der Mineralölhandel wurden im Jänner 2024 an die Firma Orlen übergeben.

Mit dem Kauf der Propangaz AG in Wien und der Primagas in Kirchbichl erweiterte sich das Gasgeschäft seit 2024 stark. Die nun mehr gegründete Dopgas GmbH ist österreichweit im Propan- und Butan-Geschäft tätig.