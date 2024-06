Der Hersteller für PKW-Räder bekommt einen neuen CEO: Christian Morawa übernimmt Mitte August die Geschäftsführung der ALCAR Gruppe. Der langjährige bisherige Geschäftsführer Alexander Riklin verbleibt zusammen mit Morawa bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024/25 in dieser Funktion. Im Februar nächsten Jahres wird Riklin in den Beirat wechseln und die strategische Steuerung der Unternehmensgruppe begleiten.



Der 51-jährige Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieur Morawa hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in internationalen Unternehmen, vom Start-Up bis zum Industriekonzern, und blickt erwartungsvoll auf seine neue Position: „Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Alexander Riklin die ALCAR Gruppe bei den nächsten Wachstums- und Entwicklungsschritten zu führen. Durch die Flexibilität und Kundenorientierung ist ALCAR strategisch bestens für die sich immer schneller ändernden Rahmenbedingungen gerüstet."

Zuvor war der gebürtige Niederösterreicher CEO der BMW Group Österreich und entwickelte zusammen mit den Händlern die Marke BMW in Österreich weiter.