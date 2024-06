"Für Polestars Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden, ist dies ein wichtiger Schritt. Dazu müssen wir alle Treibhausgasemissionen in unseren Produktionsstätten und in allen Phasen des Lebenszyklus unserer Fahrzeuge eliminieren, einschließlich der Emissionen in der Lieferkette", betont Jonas Engström, Head of Operations bei Polestar. Da mit der Ausweitung der Modellpalette und der Produktionsstandorte in eine beschleunigte Wachstumsphase eingetreten werde, sei der Bedarf an nachhaltigen Logistiklösungen noch größer.