Polestar setzt auf Partnerschaften ist heuer offizieller Partner des Wiener Eistraums am Rathausplatz. Damit setzt die Marke gemeinsam mit der Stadt Wien ein Zeichen für Elektromobilität: Bereits 2014 hat sich die Stadt Wien mit der Elektromobiltätsstrategie den Ausbau des nachhaltigen Verkehrs zum Ziel gemacht. In Wien hat Elektromobilität nicht nur durch den hohen Anteil im öffentlichen Verkehr eine lange Tradition, auch im Bereich des Individualverkehrs werden Infrastrukturangebote rasant ausgebaut.



Nachhaltige Mobilität ist gleichzeitig das Kernanliegen der E-Marke Polestar, seit Oktober ist der schwedische Hersteller offiziell in Österreich erhältlich. All das und mehr könnten Interessierte nun vom 19. Jänner bis 6. März 2022 im Polestar Cube am Wiener Rathausplatz kennenlernen. In der vier mal vier Meter großen, rund 60 Tonnen schweren Pop-up Location stehen sogenannte "Polestar-Specialists" bei Fragen rund um die Marke, die Modelle und Elektromobilität im Allgemeinen zur Verfügung. Zudem ist ein Polestar 2 zu sehen. Wer hinter dem Steuer Platz nehmen möchte, hat dazu ebenfalls die Gelegenheit: Für Testfahrten können unter polestar.com/at Termine sowohl im unweit entfernten Polestar Space als auch direkt vom Rathausplatz aus vereinbart werden.



"Mit der ersten Pop-up Location in Wien geben wir auch den Startschuss für weitere Testfahrtangebote, die wir in den kommenden Monaten sukzessive ausbauen werden", sagt Thomas Hörmann, Managing Director Polestar Österreich. Und weiter: ” Mit rund 9.500 Quadratmetern Gesamtfläche und hunderttausenden Gästen zählt der Wiener Eistraum zum beliebtesten Erlebnisangebot im Winter. Seit vielen Jahren investiert der Veranstalter in klimafreundliche Innovationen im Bereich der Eistechnologie sowie Nachhaltigkeit im gesamten Event- und Gastronomiebereich. Im November 2021 erhielt der Wiener Eistraum eine Auszeichnung für das Öko-Event mit den meisten Teilnehmern. Geöffnet ist der Polestar Cube von Montag bis Freitag zwischen 14 und 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr.