In den Bereichen „Energie“, „Biodiversität & Lebensraum“, „Treibhausgasemissionen“, „Luftverschmutzung“, „Gesundheit & Arbeitssicherheit“ sowie „Zertifikate & Auszeichnungen“ erreicht die Energie Steiermark mit jeweils 100 Prozent den Maximalwert.



Zwischen 95 Prozent und 98 Prozent liegt sie in den Bereichen „Führungsstil“, „Richtlinien“, „Berichtswesen“, „Risiko Management“ und „Mitarbeiter:innen“. Das Unternehmen erzielt im Vergleich zu seiner Peer Group in nahezu allen Kriterien eine bessere Bewertung, was laut Energie Steiermark die Vorreiterrolle im grünen Energiesektor und in den bereits vorhandenen Nachhaltigkeitsinitiativen eindrucksvoll unterstreicht.