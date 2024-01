Ineratec hat in einer Finanzierungsrunde 118 Millionen euro eingesammelt. Damit wird die Kommerzialisierung von CO₂-neutralen e-Fuels beschleunigt. Die Series-B Wagniskapitalfinanzierung wird angeführt von dem US-amerikanischen Investor Piva Capital mit zusätzlicher internationaler Beteiligung von HG Ventures, TDK Ventures, Copec WIND Ventures, RockCreek, Emerald und Samsung Ventures sowie der verstärkten Unterstützung bestehender Investoren, darunter Großunternehmen wie Engie New Ventures, Safran Corporate Ventures und Honda.

"Diese Finanzierungsrunde ist ein wichtiger Meilenstein für Ineratec und den Übergang von fossilen Brennstoffen zu nachhaltigen e-Fuels", bekräftigt Dr.-Ing. Tim Böltken, CEO von Ineratec. "Mit diesem Kapital sind wir in der Lage, einen Paradigmenwechsel im Energiesektor herbeizuführen. Um konkrete Schritte in die nächste Ära der Mobilität zu gehen, planen wir bis 2030 die Umwandlung von 1 GW erneuerbarer Energie in 165.000 Tonnen nachhaltige e-Fuels."

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat Ineratec zahlreiche Pilotanlagen gebaut und betrieben und arbeitet mit mehr als 30 Kunden in verschiedenen Anwendungsbereichen zusammen.

Das neue Kapital wird verwendet, um die Serienproduktion der Power-to-X-Anlagen von Ineratec im industriellen Maßstab zu starten und die Produktion von e-Fuels aus recyceltem CO₂ und erneuerbaren Energien voranzutreiben. Darüber hinaus hat Imeratec mit dem Bau seiner bisher größten Anlage in Frankfurt begonnen und expandiert weiter mit internationalen Projekten.