Der Startschuss fällt im Burgenland: Raiffeisen Burgenland hat seit 2022 ein Netzwerk aus Energiegenossenschaften etabliert – mit attraktiven Tarifen für Stromkonsumentinnen und -konsumenten sowie Einspeiserinnen und Einspeisern. Als einziges Bundesland erreicht das Burgenland damit eine hundertprozentige Flächenabdeckung mit Energiegenossenschaften.

Das Modell soll zeigen, wie Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Gemeinden gemeinsam Verantwortung übernehmen, die Energiewende aktiv mitgestalten und dabei gleichzeitig von günstigem, sauberem Strom profitieren können. Das Raiffeisen-Modell hat sich bewährt und wird österreichweit ausgeweitet, 100 Genossenschaften wurden bereits gegründet.

Im Rahmen der neuen Mobilitätspartnerschaft von ÖAMTC, Raiffeisen und Siemens werden in einem ersten Schritt bestehende und anschließend neu errichtete Ladestationen in die Raiffeisen Energiegenossenschaften integriert. Von den Raiffeisen Energiegenossenschaften produzierter, überschüssiger Strom wird direkt vor Ort an den Ladestationen verwertet. Das soll die regionale Energienutzung stärken und die Effizienz der lokalen Stromerzeugung maximieren.