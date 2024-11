In einer Zeit, in der nachhaltige Energien und intelligente Lösungen für unsere Stromnetze immer wichtiger werden, eröffnet die innovative Technologie des Vehicle to Grid (V2G) und bidirektionales Laden neue Perspektiven für die Nutzung von Elektrofahrzeugen als flexible Stromspeicher.



Werden E-Fahrzeuge zukünftig als flexible Speicher richtig eingesetzt, kann damit ein netz- und systemdienlicher Zusatznutzen für unser Energiesystem geschaffen werden.

Vehicle to Grid ermöglicht die Abgabe von elektrischem Strom aus den Antriebsakkus von Elektroautos zurück ins öffentliche Stromnetz. Die V2G-Technologie könnte zukünftig einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors leisten, Laststeuerungsaufgaben übernehmen und die Integration erneuerbarer Energien vorantreiben. Zudem bietet sie Besitzern von E-Autos die Möglichkeit, netzdienliche Services zu erbringen und so selbst Teil des Energiesystems zu werden.



Bidirektional ladefähige Fahrzeuge können im Gegensatz zu herkömmlichen Elektrofahrzeugen nicht nur elektrische Energie aus dem Netz beziehen, sondern auch in Zeiten hoher Netzlast über spezielle Ladestationen ins Netz oder ins Haus einspeisen. Das bidirektionale Laden fördert eine intelligente Sektorenkopplung und verfügt über das Potenzial, Haushalte während eines Stromausfalls zu versorgen.