Der "echte" Schlüssel kann in der Schublade liegen bleiben und damit zum Beispiel beim Sport nicht stört, ist einer der Vorteile des digitalen Schlüssels. Er kann mit bis zu drei weiteren Personen geteilt werden kann. Anstatt den Fahrzeugschlüssel übergeben zu müssen, verschickt der Fahrzeughalter die Zugangsberechtigung über die Bluelink-App auf seinem Smartphone. Dabei behält er jederzeit die volle Kontrolle: Er kann die Zugriffsrechte der weiteren Nutzer über sein Smartphone oder das Infotainment-System des Fahrzeugs verwalten und bei Bedarf einen Start- und Endpunkt für den Zugriff festlegen.

"In einer Zeit, in der das Smartphone zu unserem alltäglichen Begleiter geworden ist, ist der digitale Fahrzeugschlüssel eine absolut sinnvolle Funktion, und wir freuen uns, dass diese Technologie mit der Einführung des neuen Hyundai Kona erstmals Einzug in das B-SUV-Segment hält", sagt Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland.

Der digitale Schlüssel basiert auf NFC-Technologie und ist kompatibel mit aktuellen Geräten ab iOS-Version 16.3 oder Android Version 13, die über eine Wallet-Funktion verfügen. Über die Bluelink-App lässt sich der digitale Fahrzeugschlüssel im Smartphone hinterlegen. Sobald das Smartphone an den Türgriff der Fahrer- oder Beifahrerseite gehalten wird, ent- oder verriegelt sich das Fahrzeug – bei kompatiblen Geräten selbst bei leerem Smartphone-Akku. Um den Motor zu starten, muss sich das Smartphone im Ablagefach in der Mittelkonsole befinden.