Die neuen High Power Charger werden mit 100-prozentigem regionalem Ökostrom der Energie Graz versorgt und ermöglichen so eine umweltfreundliche Ladung des eigenen E-Autos. "Obwohl wir ein traditionsreicher Familienbetrieb sind, bemühen wir uns seit jeher mit innovativen Ideen am Puls der Zeit zu bleiben. Mit den neuen High Power Chargern können wir das einmal mehr unter Beweis stellen,“ so Heinz Robinson. Zudem wird auch die Nachfrage nach E-Autos immer größer und somit auch der Bedarf an Ladevorrichtungen. "Wir sehen im Verkauf, dass Elektromobilität immer beliebter wird, daher war die Implementierung einer eigenen Ladevorrichtung bei uns am Standort der logische nächste Schritt", so Paul Schweighofer, Geschäftsführer Autohaus Robinson.



Die vier neuen Ladepunkte befinden sich in der Grazer Kärntnerstraße 30 am Areal des Autohaus Robinson. Die Lage ist zum einen zentrumsnah, zum anderen bietet sie eine gute Anbindung an die Autobahn und eignet sich damit sowohl für innerstädtische Autofahrer als auch für Langstrecken-Zwischenstopps. "Die Grazer Kärntnerstraße als Standort für unsere ersten High Power Charger zu haben, ist für uns sehr vielversprechend. Zudem haben wir mit dem Autohaus Robinson einen wichtigen, stabilen Partner an unserer Seite", so Boris Papousek und Werner Ressi, die beiden Geschäftsführer der Energie Graz.