Im Rahmen des „Industrial Scout Service“ erfolgt eine Branchen-, Trend- und Wettbewerbs­beobachtung weit über die systematische Auswertung öffentlicher Quellen hinaus. Dazu gehört die Präsenz auf Fachmessen, die Teilnahme an Konferenzen, die Direktansprache entsprechender Fachleute und die Mitwirkung in themenspezifischen Arbeitsgruppen. „Es ist im Grunde ein Radarsystem, um Entwicklungen schon in ganz frühen Stadien zu erkennen“, so Karlheinz Zuerl.

Hierzu unterhält GTEC in China ein Netzwerk von Fachleuten, die im Kundenauftrag eine permanente Marktbeobachtung durchführen. „Wir arbeiten mit allen legalen Methoden der Market Intelligence“ erklärt der CEO. GTEC belässt es allerdings nicht bei der Beobachtung, sondern unterstützt darüber hinaus mit strategischer Beratung und betrieblicher Umsetzung.