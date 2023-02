Für sein Technologiezentrum will Volvo Cars Hunderte neue Teammitglieder aus der ganzen Welt gewinnen. Als Heimat und Geburtsstätte mehrerer weltweit erfolgreicher, milliardenschwerer Tech-Unternehmen hat Stockholm eine internationale Anziehungskraft auf die globale Technologieszene. Man will insbesondere Fachpersonen aus den Bereichen Softwareentwicklung, Data Science und Analytik, Produktmanagement, Online Business und User Experience ansprechen.



„Stockholm ist ein Hotspot für Tech-Talente. Wir wollen einen innovativen, kreativen und kollaborativen Arbeitsplatz schaffen, um Menschen aus der ganzen Welt anzuziehen. Der Prozess hat bereits begonnen, wir suchen derzeit schon nach neuen Teammitgliedern, die unser Unternehmen voranbringen”, sagt Hanna Fager, bei Volvo Cars für den Bereich Corporate Functions verantwortlich.



Mit der zunehmenden Verlagerung der Software-Entwicklung ins eigene Haus reagiert das Unternehmen auch auf die wachsende Bedeutung, die dieser Bereichs im Auto hat. Um auch softwaremäßig die besten Fahrzeuge zu bauen und von der eigenen Softwareentwicklung zu profitieren, setzt Volvo Cars künftig in seinen vollelektrischen Autos auf die Datenverarbeitung in einem zentralen Computer. Dadurch können auch neue Software und Funktionen per Over-the-Air-Update in die Fahrzeuge der Kundinnen und Kunden übertragen werden und diese somit über die Zeit der Nutzung immer besser gemacht werden.