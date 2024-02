Unter anderem mit den Serien Atrezzo ZSR2 und ZSR2EV. Der Atrezzo ZSR2 kombiniert auf innovative Weise fortschrittliche Technologien, die sich auf alle Komponenten des Reifens beziehen, insbesondere auf die Gummimischung auf Basis der EcoPoint-Technologie und die Lauffläche. Damit stellt sich das erweiterte Atrezzo ZSR2- und ZSR2 EV-Reifensortiment den vielfältigen Herausforderungen moderner Autos und bietet Autofahrern im mobilen Alltag außergewöhnliche Leistungen. Die neuen Pneus haben einen niedrigen Rollwiderstand, sorgen für einen effizienten Energieverbrauch bei gleichzeitig optimaler Bremsleistung auch auf nasser, matschiger Fahrbahn und ermöglichen einen maximalen Fahrkomfort und beste Sicherheit. Dabei garantieren alle bisherigen und neuen Reifendimensionen eine ruhige und angenehme Fahrt bei allen Geschwindigkeiten. Die Ingenieure und Entwickler von Sailun trugen besonders den Anforderungen im Bereich der E-Mobilität Rechnung. Ein Grund: Beim Betrieb von Elektromotoren treten fast keine Antriebsgeräusche mehr auf, wodurch die Abrollgeräusche der Reifen stärker in den Vordergrund treten. So bieten speziell die neuen Reifendimensionen des Atrezzo ZSR2 EV Autofahrern eine ruhige und angenehme Fahrt bei allen Geschwindigkeiten. Bei beiden Reifenserien wurde der Reifenkontakt mit der Straße optimiert, die Brems-, Beschleunigungs- und Kurvenkräfte werden gleichmäßig verteilt – ganz im Sinne einer längeren und nachhaltigeren Mobilität ohne Leistungseinbußen. Das gilt auch für den Einsatz im Bereich der E-Mobilität. Denn durch das Gewicht der Batterie sind Elektrofahrzeuge bis zu 30 % schwerer als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, was häufig zu einem ungleichmäßigen Verschleiß der Reifen führt. Darüber hinaus bewirkt die aus hochkonzentriertem Siliziumdioxid sowie umweltfreundlichen Materialien bestehende Eco-Point- Gummimischung einen noch geringeren Rollwiderstand, was die Reichweite – insbesondere von E-Autos – verlängert. Unabhängige Tests wie die des TÜV Süd haben bereits hinreichend bestätigt, dass schon die bisherigen Atrezzo ZSR-Reifen überlegene Leistungen in puncto Rollwiderstand, Nasshandling und Bremsen garantieren.