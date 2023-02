Ab sofort kooperiert Nissan Österreich mit dem jungen Start-up Swapp. Das seit Mai 2021 im Großraum Wien aktive Unternehmen bietet über eine digitale Plattform Auto-Abos an. Auf diese Weise können Kunden monatsweise Autos zum All-Inclusive-Preis mieten. Je nach Bedürfnis oder Lust werden die Fahrzeuge nach Ablauf des Monats weiter gemietet, zurückgegeben oder gegen ein neues Fahrzeug getauscht.

Nissan Österreich erweitert die Auswahl von Swapp nun mit einer Flotte bestehend aus zehn Nissan Leaf. Der legendäre Schrittmacher automobiler Elektromobilität bietet mit seiner Funktionalität, Alltags- und Reisetauglichkeit eine perfekte Möglichkeit, um in die Welt des emissionsfreien Fahrens einzutauchen. Abgewickelt wird das Auto-Abo über "CARL Auto-Langzeitvermietung", ein Unternehmen von MVC Motors. Die Nissan-Handelsbetriebe von MVC Motors befinden sich in Simmering und Wien Nord. Der Monatspreis (30 Tage) für einen Nissan Leaf über Swapp beträgt aktuell 580 Euro, inklusive Steuer-, Versicherung, österreichischer Autobahnvignette und vielem mehr. 1250 Freikilometer sind ebenfalls inkludiert.

"it dem Einstieg in die Auto-Abo-Welt bieten wir unseren Interessenten eine neue, im Trend stehende Möglichkeit, flexibel auf Fahrzeuge zuzugreifen", erklärt Peter Stoffels, Sales Manager Nissan Österreich. "Im Fall des Nissan Leaf ergibt sich noch eine weitere spannende Chance: Wer sich noch immer nicht sicher ist, ob Elektromobilität zu seinem Lebensstil und zu seinen Bedürfnissen passt, kann durch ein solches Abo mit dem Nissan Leaf die Probe aufs Exempel machen." Für Swapp ist Österreich das zweite Land, in dem sie mit Nissan zusammenarbeiten. Im Oktober starteten sie eine ähnliche Kooperation in Dubai.