Der Reifen zeichnet sich durch eine Reihe von Innovationen aus, die ein hervorragendes Fahrverhalten auf nassen und trockenen Straßen ermöglichen. So macht er in Sachen Trocken-Performance einen großen Schritt nach vorne. Erreicht wird dies durch Goodyears neueste Contact Plus Technology. Die Aufstandsfläche passt sich dabei an den Fahrstil an und vergrößert sich je nach Bedarf, wodurch der Lenker mehr Grip und Reaktionsfähigkeit bei extremen Manövern erhält.

Bei nassen Witterungsbedingungen wiederum ermöglicht die Laufflächenmischung des Eagle F1 Asymmetric 6 mit innovativen Harzen einen besseren Mikrokontakt des Reifens mit der Fahrbahnoberfläche, was eine bessere Haftung auf feuchten oder nassen Straßen ermöglicht. Jeder Reifen aus dem Goodyear-Sortiment ist für Elektrofahrzeuge geeignet, aber der Eagle F1 Asymmetric 6 verfügt über zusätzliche Innovationen, um die Anforderungen der Hersteller von E-Autos zu erfüllen. Sein geräuschminderndes Profil führt zu einer Reduzierung um 1 dB, wie auf dem EU-Reifenlabel angegeben. Dies wird durch ein dünneres Lamellendesign im Vergleich zum Asymmetric 5 und durch eine zusätzliche radiale Abschrägung zur Dämpfung von Geräuschfrequenzen unterstützt. (aü)