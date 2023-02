Logistik : MVC Logistikzentrum feierlich eröffnet

Das bereits im Herbst gestartete MVC Logistikzentrum in Seyring, nördlich von Wien, ist am 12. Mai festlich eröffnet worden. Damit setzt MVC Automotive Austria, größter Ford Händler Österreichs und expansiver Mehrmarkenbetrieb mit drei Standorten in Wien und einem in Brunn/Gebirge, für seine Kooperationspartner einen neuen Maßstab im Kfz-Teile-, Schmierstoff- und Reifenvertrieb in Wien, Niederösterreich und dem nördlichen Burgenland.