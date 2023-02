Fehler 4: Kein nachhaltiges Umweltbewusstsein



"Langsam aber sicher schlagen sich ökologische Kriterien in harten Euros auf der Kostenseite nieder", betont Engleitner. In Hinblick auf die angestrebten Klimaschutzziele, Emissionsbeschränkungen ist davon auszugehen, dass der Faktor Umwelt und Ressourcenverbrauch immer teurer wird – und damit auch das Fahren mit konventionellen Antrieben. Das Thema rund um alternative Antriebe müsse daher auch im Fuhrparkmanagement ernsthaft angegangen werden, so der Experte.

Foto: Kara - stock.adobe.com