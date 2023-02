Das Leasing von Fahrzeugen, oftmals in Verbindung mit Fuhrparkmanagement, hat sich im Unternehmensumfeld in den vergangenen Jahren zu einer Fixkonstante entwickelt. Dahinter verbergen sich aber nicht nur die Bequemlichkeit und der Fokus auf das Kerngeschäft der jeweiligen Unternehmung, sondern handfeste betriebswirtschaftliche Motive. Denn das Management von Fahrzeugen hat sich in letzter Zeit durchaus verkompliziert. Über allem schwebt der Begriff der Car Policy, also die Regularien, mit denen ein Unternehmen festlegt, welcher Mitarbeiter einen Firmenwagen nutzen darf und unter welchen Voraussetzungen dies geschieht. Diese Vorgaben können je nach Hierarchieebene der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters unterschiedlich ausgestaltet sein, aber eines zeigt sich schon jetzt:

Die Auswahl des konkreten Dienstwagens folgt immer stärker Nachhaltigkeitsmotiven, denn auch viele Unternehmen wollen ihren CO2-Fußabdruck gering halten. In diesem Zusammenhang kommen Fahrzeuge mit umweltfreundlichen Antrieben ins Spiel, die nicht nur den Unternehmen, sondern auch der einzelnen Mitarbeiterin bzw. dem einzelnen Mitarbeiter Vorteile bringen, und in weiterer Folge unterschiedliche Leasingvarianten. Generell bietet das Leasing von Fahrzeugen Lösungen, um Investitionen in die Bereitstellung eines Firmenfahrzeugs, und das für den Fuhrparkbetreiber UGB-bilanzneutral, zu realisieren und gleichzeitig die Liquidität und Banksicherheiten zu schonen und das Controlling des Fuhrparks zu erleichtern. Leasing-Vertragsmodelle sind mit der Miete rechtlich verwandt, räumen aber dem Fuhrparkkunden – im Gegensatz zur klassischen Miete – eine eigentümerähnliche Stellung auf Zeit ein.